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بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو

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حادث سقوط اتوبيس (1)حادث سقوط اتوبيس (1)

حادث سقوط اتوبيس (2)حادث سقوط اتوبيس (2)

حادث سقوط اتوبيس (3)حادث سقوط اتوبيس (3)

حادث سقوط اتوبيس (4)حادث سقوط اتوبيس (4)

حادث سقوط اتوبيس (5)حادث سقوط اتوبيس (5)

حادث سقوط اتوبيس (6)حادث سقوط اتوبيس (6)

حادث سقوط اتوبيس (7)حادث سقوط اتوبيس (7)

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

تصوير – مصطفى الشيمي:

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة.

ووجه اللواء هشام العراقي، مساعد ويزر الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقل رجال الإدارة العامة للمرور رفقة رجال مباحث الجيزة؛ لرفع آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

كانت غرفة عمليات للمرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بين سيارتين بالمحور، وعلى الفور أمر اللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور بانتقال الخدمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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