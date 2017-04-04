سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل

كتبتـ هاجر حسني:

يفتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، مقر محامين الشرابية والزاوية الحمراء، يوم الخميس المقبل، في حضور عددًا من أعضاء مجلس النقابة، إضافة لمجلس فرعية شمال القاهرة بقيادة النقيب هشام زين.

وقال بيان النقابة، الثلاثاء، إن محمد أبو الوفا، عضو مجلس فرعية شمال القاهرة عن الشرابية والزاوية الحمراء، أوضح أن المقر يقع بشارع بورسعيد بالحي، أمام باب سوق غزة، معربًا عن أمله في أن يكون المقر منارة علم وقلعة جديدة من قلاع الحريات في مصر.