"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه

كتبت- ندى الخولي:

شدد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، على الشركات المنفذة لمحطات مياه الشرب بالجيزة الانتهاء من المشروعات بحلول شهر رمضان المقبل، ودفع عجلة العمل ومتابعة أية معوقات لإزالتها فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتفقد المحافظ، الثلاثاء، المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالعياط بمناسبة قرب افتتاحها والمقامة على مساحة 12 فدان وتخدم جميع قرى ومركز ومدينة العياط حيث يتم إضافة 51 الف م3/يوم لتصل طاقتها الإجمالية إلى 102 ألف م3/يوم ومن شأنها القضاء على نظام المناوبات وقد بلغ نسبة التنفيذ لتلك المحطة 96 %.

واستمع المحافظ، إلى شرح من محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات قرى الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مراحل الأعمال حيث يتم حالياً دراسة عمل روافع حتى تتمكن المحطة من خدمة المناطق المرتفعة لقرى الرقة وميت القائد والبرغوتي وكفر جرزا. ومن المتوقع الانتهاء من المحطة 20 مايو المقبل وبدء تجارب التشغيل والغسيل والتعقيم ودخولها الخدمة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوسعات المحطة 80 مليون جنيه وتضم غرفة توزيع و4 مروقات و2 مبنى مرشحات بعدد 12 حوض و2 خزان سعة 6 الآف م3 لكل خزان.