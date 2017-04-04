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بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (1)وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (1)

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (2)وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (2)

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (3)وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (3)

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (4)وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (4)

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (5)وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية (5)

كتبت- نورا ممدوح:

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، نظيره اللبناني محمد كبارة، على هامش فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل، المنعقد بالعاصمة بيروت، والذى تنظمه منظمة العمل الدولية.

شدد سعفان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين ولبنان، متطرقًا لمجالات التعاون في مجال عمل الوزارتين، بالإضافة إلي مناقشة القضايا والملفات التي تهم العمالة المصرية في لبنان.

من جانبه، وعد وزير العمل اللبناني ببحث هذه الموضوعات والقضايا التي طرحت خلال اللقاء، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في ظل العلاقات الودية التي تسود العلاقة بين البلدين حكومة وشعبا.

حضر اللقاء سفير مصر ببيروت نزيه النجاري، والمستشار العمالي عادل يوسف وجورج أيد، مدير عمل وزارة العمل اللبنانية ونزهة شاليط من وزارة العمل اللبنانية.

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