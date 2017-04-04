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"معلومات مجلس الوزراء" ينفي رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

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"معلومات مجلس الوزراء" ينفي رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية "معلومات مجلس الوزراء" ينفي رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

مصراوي Masrawy

قطارات السكك الحديدية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بزيادة في تذاكر قطارات السكك الحديدية.

وقال مركز المعلومات في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إنه تواصل مع وزارة النقل, التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة, موضحة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي, وأن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التي قد تطرأ على خدماتها في أي وقت، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة عن نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري, مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

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مصراوي Masrawy

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