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ماراثون "الأسرة المنياوية" يبدأ على الكورنيش وينتهي بالتبرع بالدم

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مصراوي Masrawy

ماراثون الأسرة المنياوية يبدأ على الكورنيش

المنيا - ريمون الراوي:

انطلق، اليوم الثلاثاء، ماراثون "الأسرة المنياوية"، كورنيش النيل بمدينة المنيا، اليوم الثلاثاء أمام ديوان عام محافظة المنيا، وانتهى بمسجد الفولي، حيث بدأت حملة للتبرع بالدم، بمشاركة بيت العائلة المصرية وعصام البديوي محافظ المنيا.

وقال الأب بولس نصيف، من قيادات بيت العائلة بالمنيا، في تصريحات صحفية خلال الماراثون، اليوم الثلاثاء، إن الماراثون يشارك فيه كل شرائح المجتمع المنياوي، مشيرًا إلى أن بيت العائلة يطلق مبادرات مجتمعية هدفها إدماج وتفاعل كل أفراد المجتمع وقبول الآخر.

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