أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو

Google+ Print
تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل لـ20 يونيو

مصراوي Masrawy

تأجيل عودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل

كتب- محمود الشوربحي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من كل من مصطفى فرج حمود، وعويس عبد العزيز، وحسين عيد إسماعيل، وعبد العزيز على عبد الرازق، وأشرف جودة مكاوي، عمال بشركة أسمنت بنى سويف، والذين يطالبون فيها بعودة عمال شركة أسمنت بنى سويف للعمل بعد خصخصة الشركة، لجلسة 20 يونيو المقبل، للمرافعة.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٦٠٠٧٠، ٦٠٠٦٣، ٦٠٠٧٢، ٦٠٠٦٦، ٦٠٠٧٣ لسنة ٦٩ قضائية، شركة أسمنت بنى سويف.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم بالشركة، والاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق بعودة العاملين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص