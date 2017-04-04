تعاني من الاكتئاب.. ابتعد عن هذه الأطعمة

كتبت - هاجر حاتم:

نشرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي تقريرًا لها يوضح ارتفاع معدلات الاكتئاب حول العالم، حيث يعاني من هذا المرض النفسي نحو 322 مليون شخص على مستوى العالم.

وفي مصر قد أعلن الدكتور احمد عكاشة رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى و أستاذ الطب النفسى بكلية طب جامعة عين شمس أن ١,٥ مليون مصرى مصاب بمرض الإكتئاب، في عام 2016، وفقًا لما ذكرته صحيفة الأهرام.

لهذا ذكرت أخصائية التغذية العلاجية نورا حسب الله في استشارة خاصة لـ "مصراوي" أن هناك الكثير من الأطعمة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية حول الإصابة بالإكتئاب، وهذا قد يفسر ظهور الكثير من الأمراض مؤخرًا التي لم تكن موجودة من قبل، الذي يعود إلى اختلاف جينات الأطعمة، ومدى تأثيرها على الإنسان.

وهنا أكدت نورا أن الأطعمة التي تحتوي على السكريات قد تشعرك بإحساسًا مؤقتًا بالسعادة، إلا أنها تتسبب بعد ذلك في التهابات بالمخ تؤثر على "المزاج"، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الدهون المهدرجة والنشويات والمعجنات التي لها ذات التأثير السلبي على الدماغ، بالإضافة إلى أنها تزيد الوزن، وهذا من شأنه أيضًا أن يتسبب في الاكتئاب.

وكذلك أوضحت نورا أن الأكلات التي تحتوي على "أوميجا 3 " مثل السالمون تتسبب في الشعور بالسعادة، بالإضافة إلى البيض كونه يحتوي على فيتامين Dو E، حيث تساعد المخ على تجديد الخلايا، وكذلك زيت الزيتون وكبد الحوت الذي يحتوي على فيتامين B12، خاصًة للاطفال، لأنه يساعدهم على نمو المخ بشكل سليم.