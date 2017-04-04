نقابة عمال الغزل: الشركات الأجنبية «ضربة قاضية» لصناعة النسيج

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دعت نقابة عمال الغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم لاجتماع طارئ لمجلس إدارتها صباح غدا الأربعاء لمناقشة تصريحات الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول رغبة إحدى الشركات الصينية إقامة فرع لها للنسيج في المنطقة واجتماع رئيس الوزارء المهندس شريف إسماعيل مع ممثلي الشركة خلال الأيام الماضية.

وأعربت النقابة، في بيان، عن قلقها البالغ، مؤكدة أن المسؤولين يعملون في جزر منعزلة، خاصة وأن هناك الكثير من تصريحات وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل "تسبب قلقا"، حيث أكد تقدمه لرئيس الوزارء باستراتيجية، تشمل التركيز على ٤ صناعات محددة منها صناعات مواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماويات، والصناعات الهندسية.

وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن سعي الحكومة لإقامة شركات أجنبية في مجال الغزل والنسيج يعتبر الضربة القاضية لشركات قطاع الأعمال العام العاملة في ذلك المجال، وتشريد ما يقرب 60 ألف عامل وموظف يعملون في هذه الشركات، خاصة وأن هذه الشركات تعاني منذ زمن طويل بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة .

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وقال إبراهيم إن الحكومة تعاقدت مع مكتب وارنر الأمريكي الاستشاري مقابل ملايين الجنيهات من أجل وضع دراسة وخطة متكاملة لإصلاح الصناعة، وبالفعل انتهى المكتب من هذه الدراسة وسيتقدم بها لوزارة قطاع الأعمال العام الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه سيتقدم بمذكرة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمطالبتها بحماية شركات قطاع الأعمال من الشركات المزمع إنشاؤها والتي تسببت من قبل في تشريد آلاف العمال، قائلا "هل يعقل أن الحكومة تقوم بإنشاء شركات جديدة وتترك الموجودة دون إصلاح".