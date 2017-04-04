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«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

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«القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج «القوى العاملة»» تنفي تسريح العمالة المصرية بالخليج

التحرير

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قالت وزارة القوى العاملة، إنها تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج بمختلف التخصصات، وأن كل ما يتردد حول تسريح العمالة المصرية بالخارج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وناشدت الوزارة جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلاً عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.

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التحرير

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