بالصدفة.. العثور على مقبرة يشتبه في أثريتها بالفيوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عثر أحد الأشخاص بمركز يوسف الصديق بالفيوم، اليوم الثلاثاء، على حفرة بعمق 1.5 متر بمنزله، يشتبه في كونها مقبرة أثرية.

البداية كانت أثناء قيام صبحي سعد رجب جاد، 38 عامًا، بالحفر أمام منزله، إذ اكتشف مبنٍ حجري على عمق متر ونصف، فأبلغ شرطة السياحة والآثار.

شاهد أيضا

وكلفت النيابة العامة، مفتش الآثار بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة، وإعداد تقرير وإخطار النيابة بها، وكذلك بيان عما إذا كانت الأرض محل الواقعة أثرية أو تتبع الهيئة العامة للآثار من عدمه.

كما قررت النيابة التحفظ على مكان الواقعة، حتى انتهاء مفتش الآثار من إجراء المعاينة، وحين صدور قرار بشأنها.