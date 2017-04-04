سعفان يبحث شئون العمالة المصرية مع نظيره اللبناني

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التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، بنظيره اللبناني محمد كبارة، اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العربي الثلاثي حول مستقبل العمل، المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية.

وأكد سعفان، خلال الاجتماع، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، متطرقًا لمجالات التعاون في مجال عمل الوزارتين، فضلًا عن مناقشة القضايا والملفات التي تهم العمالة المصرية في لبنان.

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ومن جانبه، وعد وزير العمل اللبناني محمد كبارة، ببحث هذه الموضوعات والقضايا التي طرحت خلال اللقاء، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، في ظل العلاقات الودية التي تسود البلدين حكومة وشعبًا.

حضر اللقاء سفير مصر ببيروت نزيه النجاري، والمستشار العمالي عادل يوسف، وجورج أيد مدير عمل وزارة العمل اللبنانية، ونزهة شاليط من وزارة العمل اللبنانية.