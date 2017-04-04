النقل: لم نفرض ضرائب إضافية على تذاكر القطارات

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء؛ للرد على الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة والشائعات المنتشرة في مختلف وسائل الإعلام، والتي تفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية.

تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذا القرار مع وزارة النقل، التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة، موضحة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي، وأن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.

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أشارت وزارة النقل - إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التي قد تطرأ على خدماتها في أي وقت، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حاليًا، تطويرًا شاملًا لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.