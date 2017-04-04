التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء؛ للرد على الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة والشائعات المنتشرة في مختلف وسائل الإعلام، والتي تفيد قيام وزارة التموين بزيادة أسعار اللحوم التي يتم عرضها بمختلف المنافذ التموينية، سواء بشركات المجمعات الاستهلاكية أو الجملة أو المنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات.

تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن أسعار اللحوم بمختلف منافذها كما هي ثابتة ولم تتغير، فسعر كيلو اللحوم السودانية يتم طرحه بـ 75 جنيهًا.

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أوضحت وزارة التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من أرصدة اللحوم بالشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن مستقرة وآمنة تمامًا وتكفي لعدة أشهر.