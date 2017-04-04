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«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي

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«الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي «الزراعة»: لن يتم صرف الأسمدة لأي طرف في نزاع قضائي

التحرير

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء؛ للرد على الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة والشائعات المنتشرة في مختلف وسائل الإعلام، بصرف وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية لملاك الأراضي فقط، وعدم صرفها للمزارعين المستأجرين.

تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه يتم صرف الأسمدة للأراضي الزراعية بعيدًا عن كون من يزرعها مالكا أو مستأجرا، وذلك بعد معاينة فعلية من قبل الجمعية الزراعية التابعة لها الأرض المزروعة.

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أوضحت وزارة الزراعة أن حال وجود نزاع قضائي على قطعة أرض، لا يتم صرف الأسمدة لأي طرف إلا بعد الفصل في هذا النزاع قضائيا وصدور حكم نهائي، مشيرة إلى أنها تقوم بشن حملات مستمرة لمكافحة الغش في الأسمدة.

ناشدت وزارة الزراعة المواطنين ضرورة التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات في صرف الأسمدة، مشيرة إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة جميع حصص الشركات، التي يتم تسلمها للمزارعين وتوزيعها بالأسعار الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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التحرير

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