«المالية» تكشف عن تراجع عائد أذون الخزانة بسبب سيولة البنوك

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية، استقرار العائد على أذون الخزانة عند 19% للأسبوع الثانى، حيث بلغ معدل تغطية البنوك لأذون أجل 182 يومًا 2.7 مرة، مقارنة بنحو 2.1 مرة خلال الأسبوع قبل الماضي، كما تراجع متوسط العائد إلى 19.37%، مقابل 19.38% الأسبوع قبل الماضي، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.5 مليار جنيه من خلال 311 طلبًا، بينما قبلت وزارة المالية على 105 عروض منها بقيمة 5.750 مليار جنيه.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تراجع متوسط العائد على أذون 91 يومًا بواقع 0.056 نقطة، ليصل إلى 19.37%، نتيجة الارتفاع النسبي لمعدلات تغطية العطاء التي ارتفعت من 1.9 مرة إلى مرتين الأسبوع الماضي، وقدمت البنوك 313 عرضًا بقيمة 11.4 مليار جنيه، فيما قبلت وزارة المالية نحو 227 طلبًا بواقع 6 مليارات جنيه.

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كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 357 يومًا بواقع 65 نقطة أساس (100 نقطة أساس تعادل %1)، ليسجل 19.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما هبط أدنى عائد بقيمة 133 نقطة، ليسجل نحو 16.66%، وارتفع أعلى عائد بنحو 57 نقطة، مسجلا 19.26% خلال الأسبوع الماضي، وغطت البنوك العطاء بمعدل 3.6 مرة بقيمة 19.08 مليار جنيه عبر 352 طلبًا، فيما قبلت وزارة المالية نحو 103 عروض فقط بقيمة 5.250 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات ارتفاع متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا بصورة طفيفة بلغت 0.095 نقطة، ليصل إلى 19.17% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الارتفاع النسبي لمعدل التغطية إلى 2.7 مرة، بدلا من 2.66 مرة الأسبوع قبل الماضي، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 14.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي من خلال 300 طلب، بينما قبلت منها وزارة المالية نحو 111 عرضًا بقيمة 5.250 مليار جنيه.