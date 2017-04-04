إقامة منطقة صناعية سورية للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان

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يعتزم تجمع رجال الأعمال السوريين فى مصر، إقامة منطقة صناعية متخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قطاع الغزل والنسيج، وكذلك الصناعات الغذائية والهندسية، من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة لدى الهيئة خلال الفترة الراهنة لجذب واستقطاب استثمارات محلية وعالمية بهذه الصناعات، وخاصة أن قطاع المنسوجات من الصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال اجتماعه بتجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، برئاسة خلدون الموقع، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مبدئيًا على إقامة المنطقة بمدينة العاشر من رمضان، طبقًا لما طلبته الشركات السورية ووفقًا لخريطة الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار إلى أن الجانب السوري ينوي إقامة منطقة صناعية نموذجية متكاملة، تشمل مساحات مساحات مخصصة للخدمات واللوجستيات بالإضافة إلى معرض منتجات، وتبلغ مساحة الإشغالات الصناعية حوالي 700 ألف متر مربع، وتصل المساحة الكلية للمنطقة 1.2 مليون متر تقريبًا.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الاتفاق حول تقديم الجانب السوري للهيئة بالدراسات الخاصة بالمنطقة تشمل بيانات تفصيلية عن عدد المصانع المزمع إنشائها وستقوم الهيئة ببحثها وتحديد موقع لإقامة المشروع، موضحًا أن الهيئة ستقدم كل الدعم والمساندة الفنية والإجرائية والإدارية لإقامة المشروع في أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد خلدون الموقع، رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين العاملين بمصر، إنه تم خلال الاجتماع، اختيار مدينة العاشر من رمضان لإقامة المدينة الصناعية السورية المقترحة، لافتًا إلى أن المدينة المقترحة تضم شركات سورية متواجدة فعليًا في مصر يتراوح عددها بين 70 إلى 80 مصنعًا سوريًا بمساحات مختلفة في قطاعات الغزل والنسيج، والملابس، والصناعات الغذائية والدوائية، وتشمل جزءً خاصًا بالخدمات ومبانٍ إدارية وتجارية ومنطقة مخصصة للتسويق والمعارض ووحدة إطفاء ووحدة صحية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استكمال كل طرق البيانات التفصيلية المطلوبة انتظارًا لاجتماع آخر للمتابعة والرد على الاستفسارات المطروحة.