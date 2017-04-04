التعرف على جميع ضحايا تفجير مترو سان بطرسبرج في روسيا

موسكو - (د ب أ):

قال محافظ مدينة سان بطرسبرج الروسية جورجي بولتافشينكو اليوم الثلاثاء إنه تم التعرف على جميع ضحايا التفجير الذي وقع في مترو الأنفاق أمس الاثنين.

ونقلت وسائل الإعلام عن بولتافشينكو القول إن ثلاثة من الضحايا أجانب من بيلاروس وأوزبكستان وطاجكستان.

كانت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد قتلى التفجير الذي وقع أمس في أحد قطارات الأنفاق بوسط مدينة سان بطرسبرج الروسية إلى 14 قتيلا.