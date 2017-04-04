"معلومات الوزراء": لا زيادة في أسعار تعريفة أتوبيسات النقل العام ‏

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بزيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وذكر المركز، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع اللواء رزق أبو علي رئيس هيئة النقل العام، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يتم فرض أية زيادة جديدة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام ومضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشئت لخدمة محدودي الدخل.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن أسعار تعريفة أتوبيسات الهيئة كما هي ثابته ولم تتغير "الحافلة الحمراء تبلغ سعر تذكرتها جنيها واحدا والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه".

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وخاصة في حالة محاولات بعض سائقي السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.

وطالب رئيس الهيئة المواطنين أن يثقوا في هيئة النقل العام حيث أنها مملوكة للدولة، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات تتابع حركة سير الحافلات، وأنها مستعدة لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الخاص بها (0254098643) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).