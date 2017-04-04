أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء": لا زيادة في أسعار تعريفة أتوبيسات النقل العام ‏

Google+ Print
"معلومات الوزراء": لا زيادة في أسعار تعريفة أتوبيسات النقل العام ‏ "معلومات الوزراء": لا زيادة في أسعار تعريفة أتوبيسات النقل العام ‏

مصراوي Masrawy

أتوبيسات النقل العام

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بزيادة تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وذكر المركز، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع اللواء رزق أبو علي رئيس هيئة النقل العام، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يتم فرض أية زيادة جديدة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام ومضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشئت لخدمة محدودي الدخل.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن أسعار تعريفة أتوبيسات الهيئة كما هي ثابته ولم تتغير "الحافلة الحمراء تبلغ سعر تذكرتها جنيها واحدا والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه".

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وخاصة في حالة محاولات بعض سائقي السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.

وطالب رئيس الهيئة المواطنين أن يثقوا في هيئة النقل العام حيث أنها مملوكة للدولة، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات تتابع حركة سير الحافلات، وأنها مستعدة لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الخاص بها (0254098643) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج