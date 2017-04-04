عضو لجنة الدعوة بالأزهر: "عُمرة رجب" لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم

كتب ــ محمود مصطفى:



قال الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف ، إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص رجب بشيء من العبادات مثل العمرة أو الصوم أو غيره .

وأضاف عبدالرازق، في تصريح له اليوم، أن المسلم يفعل في رجب كما في سائر الشهور، إذا كان يصلي الليل أو ما تيسر له، فيفعل ذلك، وإذا كان يصوم يوم الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر فيصوم عادته.



وأشار عبد الرازق، إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، بل أنكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، وقالت : ( ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط )، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ).



وأوضح، أن تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من أعمال الزيارة وغيرها فلا أصل له، لافتا إلى أنه لو ذهب الإنسان للعمرة في رجب من غير اعتقاد فضل معيّن على سبيل المصادفة، أو لأنّه تيسّر له السفر في هذا الوقت، فلا بأس فى ذلك .