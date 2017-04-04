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مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"

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مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر" مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"

مصراوي Masrawy

وحدات سكنية - ارشيفية

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم طرح إنشاء 1320 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي المتميز "55 عمارة – 6 أدوار – بمساحة فى حدود 94 م2 للوحدة – تشطيب كامل"، شاملاً الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام، بمنطقتي جنوب المحلية الثالثة، ومركز الخدمات، بالتجمع الثالث، بالمدينة، وذلك في 7 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: إنه تم طرح أعمال المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري) وتنفيذ سور و3 بوابات، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار " للإسكان المتوسط، بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

من جانبه، أعلن مصطفي سعيد علي، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة أنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لأعمال المأخذ، وخط المياه العكرة، والمرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب، بطاقة 25 ألف م3/يوم، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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