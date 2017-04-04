"بقالي التموين": تعطل ماكينات صرف السلع التموينية لليوم الثاني على التوالي

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة بقالي التموين، الثلاثاء، إن منافذ بقالي التموين تعاني من تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين تمكنوا من صرف حصصهم قبل تعطل الماكينات بما يعادل 20%.

وأوضح نادي، في حديثه لمصراوي، أن ماكينات الصرف محددة بعددٍ معين من العمليات، على أن يتم تفريغها من قِبل الشركات "أونلاين"، وهو ما لم يتم، مما أدى إلى توقف عمليات الصرف إلا في المنافذ التي لم تصل بعد إلى الحد الأقصى.

وأضاف نادي، إلى أن النقابة حاولت التواصل مع الشركات المسؤولة عن البطاقات، والتي أوضحت بدورها أن الأزمة قيد الحل، دون تحديد موعد معين.