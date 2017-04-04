"الزملوط" يوجه بحصر جميع تعديات الأراضي الزراعية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بحصر جميع التعديات على مستوى القرى والمدن، وعدم إزالة أي زراعات مستقرة أو منازل إلا بعد العرض على شخصيًا، وكذلك تنفيذ الإزالة الفورية لجميع التعديات الحديثة وقت حدوثها والقضاء عليها في وقتها .

وأكد الزملوط، في بيان صحفي له، أن تلك الإجراءات تأتي لحماية أملاك الدولة وعدم المساس بها، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة وتنفيذ القانون.