للمطالبة بتثبيتهم.. وقفة احتجاجية لعمال شركة الموانئ بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

نظم العشرات من العمال العرضيين بشركة القناة للموانئ، احدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمقر الشركة بالإسماعيلية، وذلك للمطالبة بتثبيتهم وتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية بالشركة.

واعتصم العمال، والبالغ عددهم 350 عاملًا، ويعملون بموجب عقود "عرضية"، داخل مقر الشركة وأمامها، احتجاجًا على ما أسموه "تعنت مجلس إدارة الشركة معهم وعدم تعيينهم"

وأكد المحتجون أنهم يعملون بعقود "عرضية" وليست مؤقتة لنحو 3 سنوات، ومنهم من يعمل منذ سنتين ولم يعين بعقود مؤقتة، مُبدين معاناتهم من تردي أوضاعهم الوظيفية والمادية، سواء فى الأجور أو العلاج والإجازات المرضية، وطالبوا بمساواتهم بجميع العاملين في الشركة.‏