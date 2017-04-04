إزالة 9 حالات تعدٍ على نهر النيل بأبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

شنَّت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لرفع حالات التعدي على الرقعة الزراعية ونهر النيل بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وتمكنت الحملة بقيادة اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، بالتنسيق مع القوات المسلحة، من تنفيذ 9 قرارات إزالة لحالات تعدٍ على مجرى نهر النيل.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.