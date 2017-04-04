مباحث الآداب تداهم "بارات العجوزة"

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال مباحث الآداب الجيزة، حملة مكبرة استهدفت التفتيش على عدد من البارات بمنطقة العجوزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.

واستهدفت الحملة بقيادة العميد محمود هويدي، مدير مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، بارات (سندريلا 1، سندريلا 2، إيروس).

وتمكنت الحملة بمشاركة الرائد أحمد لاشين، الضابط بمباحث الآداب بالجيزة، من ضبط 4 حالات فعل فاضح وتحريض على الفسق، و3 مخالفات إدارة ملهى ليلي بدون ترخيص، و7 مخالفات مزاولة مهنة مضيفات بدون ترخيص.