أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

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أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى المنتخب الوطني، أن هناك مجموعة من الحراس الجيدين بالدوري الممتاز من الوارد انضمامهم للفراعنة في الفترة القادمة.

وقال ناجي، فى تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه مجدي عبد الغني، إنه لن يقيم مستوى حراس المرمى خلال مباراة، منوها أن أخطاء الحراس واردة.

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وأضاف ناجي : «أنا عارف قدرات الحضري وجنش، الأخطاء واردة في كل دوريات العالم، أنظر إلى الدوري الإيطالي ستجد أخطاء لبوفون».

وتابع «محمد أبو جبل حارس سموحة سيكون له دور مع منتخب المحليين برفقة عماد السيد الذي ظهر بمستوى متميز مع طلائع الجيش، وإسلام طارق حارس طنطا وأحمد مسعود حارس المقاصة».