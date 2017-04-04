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«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018»

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«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» «هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018»

التحرير

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كشفت هيونداي عن صورة تشويقية لسيارتها المدمجة الصغيرة وهي من نوع "SUV"، وذلك قبل تدشينها رسميًّا بمعرض سيارات نيويورك المقرر عقده بعد 9 أيام.

 

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وحسبما ذكر موقع "kbb" المعني بالسيارات، فإن الموديل الجديد يحمل اسم هيونداي كونا، والذى قد يجعل هيونداي تعتلي قمة صناعة السيارات الآسيوية في أوروبا بحلول 2021.

 المصنع الكوري لم يكشف مزيدًا من التفاصيل حول موديله الجديد، بيد أن الصورة التشويقية تبرز مصابيح أمامية نحيلة ذات تصميم أفقي مختلف تمامًا عن المُعتاد من موديلات هيونداي للسيارات الـ"SUV".

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التحرير

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