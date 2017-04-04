أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي

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تخصصت في دور الأم، سواء بالسينما أو بالتليفزيون أو حتى في الإذاعة المصرية التي عملت بها لسنوات طويلة، وذلك لعدة أسباب أولها ملامحها الهادئة، بخلاف طبيعة شخصيتها التي لا تقبل الشر ولو حتى على مستوى الدراما، لذا تميزت في أداء هذا الدور باقتدار إلى حد أثار البكاء في فيلم "هذا الزمان".

"التحرير لايف" يرصد لكم 13 معلومة عن الفنانة القديرة عواطف حلمي بالتقرير التالي..

1- ولدت فى القاهرة يوم 4 أبريل عام 1942.

2- بدأت التمثيل في فترة الدراسة بمدرسة شبرا الثانوية، لذا أرادت الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

3- رفض والدها دخولها مجال التمثيل، لكنها تمكست برغبتها، فتدخل خالها وتكفل بمصاريف دراستها، بشرط أن تكون مثل الفنانة القديرة أمينة رزق، وتسير على نفس الخط.

4- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل، عام 1963.

5- التحقت بمسرح التليفزيون عام 1962.

6- انضمت إلى فرقتي "مسرح الحكيم"، والمسرح الحديث.

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7- في عام 1990 شاركت بأحد الإعلانات، وكانت نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث لفتت بأدائها انتباه المخرجين إلى دورها كممثلة، فتوالت عليها الأدوار.

8- حصرها المخرجون في دور الأم، لمدة 50 عامًا، نظرًا لملامحها الهادئة وطباعها الحنونة التي لا تستطيع التخلي عنها أمام الكاميرا لذلك عندما تجسّد شخصية الأم لا تشعر باختلاف كبير بين الواقع والتمثيل، وفق ما صرّحت من قبل في أحد حواراتها.

9- قدمت دورًا شريرًا وحيدًا في مسلسل "ساحرة الجنوب"، وعن الأدوار الشريرة قالت: "بزعل لما بعمل دور شرير بعيد عن شخصيتي"، وفق ما صرحت به في برنامج "هذا الصباح".

10- أوضحت أنها عملت لفترة طويلة في الإذاعة المصرية، لافتة إلى أن الإذاعة تعتبر عشقا لديها، وذلك لأن العمل بالراديو يجعلها تقدم جميع الأدوار وهذا يساعدها في إخراج كل مواهبها التمثيلية، على عكس الشخصية الدرامية التي تحدد وتحصر الفنان.

11- شاركت في العديد من الأفلام القصيرة، مع طلاب معاهد السينما، إلا أنها تميزت في فيلم "هذا الزمان" الذي صنع علامة فارقة في تاريخها الفني، لاسيما بعد انتشاره في العديد من الدول العربية، حيث يحكي عن عقوق الوالدين.

12- ظهرت فى الكثير من الأفلام السينمائية، أبرزها: "بحلم يادنيا، وألوان السما السبعة، وحين ميسرة، وهى فوضى، وخالى من الكوليسترول، ومبروك وبلبل، وإنت عمرى، وإمراة هزت عرش مصر".

13- متزوجة من الفنان مجدي رزق، ولديها ابنتان هما "أماني وجيهان".