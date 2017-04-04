درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار

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يحمل بين أحباله الصوتية بقايا زمن "الفن الجميل"، حيث الطرب على ألحان العظماء أمثال "بليغ حمدي" والراحل عمار الشريعي، وفي الوقت فإنه يحاول التجديد بما يتواكب مع روح العصر، فمازال يقصد حفلاته الكثير من الشباب والكبار في آن واحد، خاصة وأن حنجرته الذهبية لا تزال محتفظة برونقها الذي تهتز له المسارح.



"التحرير الإخباري" يرصد لكم 22 معلومة عن الفنان الكبير علي الحجار بالتقرير التالي..

1- اسمه بالكامل على إبراهيم على الحجار.

2- ولد في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، يوم 4 أبريل عام 1954، أي أنه يبلغ من العمر 63 عامًا.

3- والده المطرب والملحن الراحل إبراهيم الحجار، أحد الموسيقيين الذين أطاح بهم رجال الثورة من مبنى الإذاعة بعد عام 1952، فعمل ضمن فريق "الكورال" خلف كبار النجوم حتى يكفل لأبنائه حياة كريمة.

4- له أخوان هما "أحمد" "ورأفت" الذي يصغره بأحد عشر عامًا.

5- تعلم المقامات الموسيقية على يد والده، وحفظ القرآن الكريم في أحد الكتاتيب بمنطقة "إمبابة"، التي كانت تشبه في السابق القرى الريفية.

6- اضطر "علي" للعمل في إجازات الصيف منذ أن كان عمر 11 عامًا حتى يساعد والده في النفقات، فعمل "صبي مكوجي" لفترة، ثم بدأ الرسم بالفحم على اللوحات وبيعها.

7- يقول في حلقة من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه ظل مع أسرته في حرمان من الطعام لمدة يومين بسبب سوء الحالة المادية لهم، مضيفًا: "أمي رفضت تنزل تستلف من خال في الشارع اللي ورانا.. شوفنا أيام صعبة".

8- تربى في أجواء فنية، حيث كانت تقام الأمسيات الغنائية في منزل جدته وكان يغني بها، فاكتشفه والده، وعمل على تعليمه أصول الموسيقى والغناء، لكنه رفض أن يحترف "علي" الغناء، أو حتى أن يدخل معهد الموسيقى حتى لا يعاني ما مرّ به من صعوبات في ذلك المجال، بل كان يبكي أمامه إذا ألح عليه ابنه قائلًا: "يابني أنا مش عايزك تشوف اللي أنا شوفته".

9- التحق "علي" لفترة بكلية التجارة إلا أن أحد أساتذته شاهده في المحاضرة وهو يرسم فسأله: "ايه اللي جابك هنا يابني طالما بتحب الرسم"، وساعده على دخول كلية الفنون الجميلة، وهناك بدأ "الحجار" في الاستعداد لاحتراف الفن.

10- أثناء دراسته بكلية الفنون الجميلة، ظهر "علي" في حلقة من برنامج "ع الناصية" مع الإعلامية الكبيرة آمال فهمي، وكان برنامجًا يحظى بشعبية كبيرة آنذاك، فسمعه الملحن بليغ حمدي وطلب أن يحضروه إليه.

11- لم تتمكن الإعلامية آمال فهمي من الوصول إلى "علي" لفترة طويلة، حتى زارها هو في مبنى الإذاعة، فأخبرته بأن الملحن بليغ حمدي يطلب رؤيته، وبالفعل ذهب إليه لكنه لم يتمكن من رؤيته لأن مدير أعماله أخبره أن "الأستاذ مشغول"، لكنه فوجئ في اليوم التالي بمجيء المربية الخاصة بالملحن، تقول له إن "الأستاذ بليغ هزق مدير أعماله وعايز يشوفك ضروري"، فذهب إليه مرة أخرى وقابله، فطلب منه بليغ حمدي الغناء على العود، وما إن انتهى "علي" من غنائه لأغنية "لسه فاكر"، حتى أجهش "بليغ" بالبكاء قائلًا: "مصر لسه بخير.. البلد دي ولّادة".

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12- عكف بليغ حمدي على تدريبه لمدة عام ونصف، ثم قدمه إلى الجمهور من خلال أغنية "على قد ما حبينا"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وكانت بداية انطلاقه في عالم الغناء.

13- بعد احتكار دام لثلاث سنوات من جانب بليغ حمدي للصوت الجديد، أنتج "علي" لنفسه ألبومًا غنائيًا بعنوان "اعذريني"، الذي حقق مبيعات خيالية تخطت الأربعة ملايين نسخة.

14- أوضح "الحجار" السبب في ارتفاع نسبة مبيعات شريط "اعذريني"، فقال: "وقتها كنت مطلق مشيرة إسماعيل، وفي صحفي كتب إن الأغنية ليها وإن نادم على الانفصال، راحت الناس كلها اشترت الشريط، وساعتها مشيرة قالتلي أنت بتعمل نجاحك على حسابي".

15- حقق شهرة واسعة بعد غنائه لرباعيات صلاح جاهين، الذي أعجب كثيرًا بصوته، وتنبأ له بمستقبل باهر في عالم الغناء.

16- قدم لأول مرة بصوته "تتر" مسلسل الأيام، من كلمات الشاعر سيد حجاب، وألحان عمار الشريعي، وبسبب نجاحه ارتبط اسم "الحجار" بغناء "تترات المسلسلات، فغنى: "المال والبنون، وعبد الله النديم، والشهد والدموع، وأبو العلا البشري، وذئاب الجبل".

17- شارك بالتمثيل في 22 مسرحية، منها: "ليلة من ألف ليلة، وأولاد الشوارع، وخايف أقول اللي في قلبي، ورصاصة في القلب"، بجانب مشاركته في3 الأفلام مثل: "المغنواتي".

18- صرح بأنه تعرض للتضييق من جانب نظام "مبارك"، حتى إن التليفزيون قام بحذف جزء من إحدى أغنياته بسبب ظهور فتاة محجبة، كما قال: "لم يخطر ببالي أبدًا أن هذا النظام الذي كان يحكمنا ويفرض الجباية علينا طول الوقت سيقع بهذه الطريقة".

19- تزوج 5 مرات، وله 7 أبناء، من بينهم "أحمد" الذي ورث عن أبيه موهبة الغناء، وتميز تحديدًا في اللون الغربي.

20- تعرض لهجوم شديد بعد غنائه لأغنية "احنا شعب وانتوا شعب"، تنديدًا بما أحدثه نظام الإخوان المسلمين من فرقة بين أبناء الشعب المصري، إلا أن الملحن حلمي بكر انتقده وقال له: "رايح عامل أغنية تقسم بيها الناس في الوقت ده.. احنا ناقصين يا علي"، وكان ذلك عقب سقوط نظام الإخوان في مصر.

21- دخل في حرب كلامية مع الفنان محمد رمضان، بعدما صرح الأخير في برنامج "المتاهة" بأن "الحجار" طرده من مسرحية "يمامة بيضاء"، وقت عرضها في عام 2007، بسبب غيرته بعدما منح أحد أمراء الخليج قلمًا مرصعًا بثلاثين فصًا من الألماظ لمحمد رمضان تشجيعًا لموهبته، ما دفع "الحجار" إلى الرد من خلال برنامج "ET بالعربي" قائلًا: "الكلام ده محصلش وأنا مش بغير من حد وأرفض إن حد يشوهني بالمنظر ده".

22- نال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والتكريمات، حيث حصل على جائزتين من مهرجانين للمسرح في كل من ايطاليا وألمانيا عام 2006م، وجائزة أفضل مطرب لعام 2006 من مهرجان شرم الشيخ للفيديو كليب عن أغنيه "الليل يا ناس".