هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح"

رام الله (أ ش أ)

دعت مؤسسات وهيئات إسلامية في مدينة القدس المحتلة اليوم الثلاثاء إلى التصدي لدعوات ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، الخاصة باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك خلال الأعياد اليهودية القادمة.

وجاء في البيان المشترك للهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الإفتاء، ومجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، ودائرة أوقاف القدس "أنه في الوقت الذي تدعي فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تريد التهدئة في القدس، والـمسجد الأقصى، تسمح للمنظمات المتطرفة الإرهابية بالتحريض، ودعوة جمهور الـمتطرفين لاقتحامات واسعة للمسجد، تحت ما يسمى (عيد الفصح)، والتي أظهرت إعلاناتهم التحريضية عبر المواقع الإعلامية المختلفة، أنها تبدأ اعتبارا من 10 وحتي 18 أبريل الجاري".

ونوه البيان بدعوات أخرى تحريضية لتقديم القرابين في هذا العيد في منطقة القصور الأموية بعد غد الخميس، وكذلك دعوات واسعة لاقتحام الأقصى بكثافة بشرية تحت حماية شرطة الاحتلال، والقوات الخاصة التابعة لها، واصطحاب الأطفال، وإقامة حفل البلوغ، ودعوات لشرب الخمر في ساحاته.

وأضاف أن هذه الدعوات الممنهجة من قبل المتطرفين اليهود وبتشجيع من قبل سلطات الاحتلال بأذرعها المختلفة، هدفها توتير الوضع في القدس والـمسجد الأقصى، داعيا الشعب الفلسطيني المرابط في كافة محافظات الوطن وداخل أراضي عام 1948 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لتعزيز إسلاميته والصلاة فيه.