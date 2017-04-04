روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو

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يصطدم نادي روما بنظيره لاتسيو، اليوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب الأولمبيكو، وذلك بعد خسارة ذئاب العاصمة ذهابا بثنائية نظيفة.

وفي أخر مرة خسر فيها نادي روما في لقاء الذهاب بكأس إيطاليا بثنائية نظيفة، نجح ذئاب العاصمة في التأهل إلى الدور التالي وذلك بعد خسارة روما من تورينو 3-1 في ذهاب دور الـ16 من موسم 2007- 2008، قبل أن يعوض الفريق العاصمي في الإياب برباعية نظيفة، وعلى الجانب الأخر لم يسبق للاتسيو أن خرج من كأس إيطاليا بعد فوزه ذهابا بفارق هدفين.

ولم يفشل لاتسيو في التسجيل في أي مباراة في كأس إيطاليا سوى مرتين فقط في أخر 33 مباراة، بينما يعول روما على خدمات مهاجمه البوسني إيدين ديجكو الذي سجل في تسجيل 3 مباريات من أصل 5 مواجهات خاضها.

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ونجح روما في قلب خسارته ذهابا في في كأس إيطاليا 6 مرات من قبل وكانت البداية من ربع نهائي موسم 1968- 1969 بعد خسارته من بريشيا ذهابا بهدف نظيف والتعويض إيابا بثلاثية ومن ثم الخسارة في نهائي موسم 1985- 1986 من سامبدوريا 2-1 والفوز إيابا بثنائية نظيفة.

وفي الدور الثالث من موسم 1994- 1995 خسر روما من جنوة 2-0 ذهابا وفاز إيابا بثلاثية وفي دور الـ16 من موسم 2001- 2002 خسر روما من بيتشينزا 2-1 وفاز إيابا بثلاثية نظيفة وفي نصف نهائي 2005- 2006 خسر روما باليرمو 2-1 وفاز الذئاب بثلاثية في الإياب، وأخيرا مواجهة تورينو في موسم 2007- 2008 كما سبق ذكرها.

وفي المواجهات المباشرة بين الفريقين في الكأس، نجح روما في الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات من أصل 9 مباريات كان ذئاب العاصمة الفريق المستضيف فيها.