فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه

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نشر موقع رابطة محترفي التنس "ATP" تقريرا عن حظوظ روجر فيدرير في إعتلاء صدارة التصنيف العالمي عقب فوزه بأول 3 ألقاب كبرى في الموسم وهي بطولة أستراليا المفتوحة وإنديان ويلز وميامي.

وأوضح الموقع في التقرير عبر كاتيه "بول ماكفيرسون" أن الأمر الواضح للعيان هو إقتراب فيدرير من الوصول إلى صدارة التصنيف في خطوة غير متوقعة على الإطلاق على الرغم من عدم إهتمام اللاعب السويسري نفسه بالوصل إلى الصدارة.

ففي عمر الـ35، لم تعد إهتمامات فيدرير الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي والتي تستدعي الحضور البدني والذهني للفوز ببطولات الجراند سلام والكثير من بطولات الأساتذة، حيث يفضل اللاعب السويسري البقاء بصحة جيدة والإهتمام بأسرته بشكل أكبر.

ويعد الأمريكي أندريه أجاسي أكبر لاعب في التاريخ يعتلي صدارة التصنيف وذلك في عمر 33 عاما و4 شهور، وإذا وصل فيدرير إلى الصدارة فسيضرب رقم أجاسي بأكثر من عامين، حيث وصل روجر إلى صدارة التصنيف للمرة الأخيرة في 1 أكتوبر من عام 2012.

وعقب تتويج فيدرير بلقب ميامي الأخير، أشار فيدرير إلى إحتمالية عدم مشاركته في موسم الملاعب الترابية بالكامل بإستثناء المشاركة في بطولة رولان جاروس، حيث يتصدر يتصدر حاليا السباق نحو البطولة الختامية بفارق 1,810 نقطة عن ادال المتوقع أن يتخطيه في حال فضل فيدرير بالفعل عدم المشاركة في موسم الملاعب الأوروبية.

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وأشار محل شبكة "ESPN" براد جيلبرت أن فيدرير يمتلك الأن فرصة تتخطي 50% لإنهاء الموسم في التصنيف الأول عالميا، وذلك بالنظر إلى البداية الضعية للموسم لكل من الأول والثاني عالميا أندي موراي ونوفاك دجوكوفيتش على الترتيب.

وأضاف جيلربت أن فيدرير أنهى العام في الصدارو 5 أعوام سابقة من قبل من بينها 4 مواسم كان يتصدر السابق بعد نهاية بطولة ميامي، ومع ذلك أوضح فيدرير نفسه بأنه لم يعد في الرابعة والعشرين من عمره ليتمكن من المشاركة في جميع البطولات لذا يفضل الحصول على فترة راحة في موسم الملاعب الترابية.

ومع ذلك يتبقي لفيدرير فرصة الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي في حال تتويجه بلقب أخر في بطولات الجراند سلام هذا الموسم، خاصة أن اللاعب السويسري يركز حاليا على بطولة رولان جاروس وموسم الملاعب العشبية والملاعب الصلبة، ويرى أن أمامه طريق طويل ليقطعه للوصول إلى الصدارة من جديد.

وفي المؤتمر الصحفي عقب فوزه ببطولة ميامي، رصد فيدرير أهدافه للموسم الحالي، مشيرا إلى أن الفوز ببطولة ويمبلدون هو الهدف الرئيسي إلى جانب الظهور بشكل جيد في موسم الملاعب العشبية حيث سيشارك في بطولتي هالي وشتوتجارت، كما يرغب في التتويج بالبطولة الختامية للموسم حيث يمتلك نجاحات كبيرة هناك ويشكل عام هو يعشق اللعب في الصالات المغطأة لذا يرى أن الموسم الثاني من الموسم هو الأهم بالنسبة له أي من بعد بطولة رولان جاروس.