بايرن يواجه هوفنهايم في البوندسليجا

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يستضيف نادي هوفنهايم نظيره بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويسعى بايرن ميونيخ متصدر جدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه لايبزيج، إلى الاقتراب خطوة إضافية من اللقب الخامس على التوالي، وهو الأمر الذي لم يحققه أي فريق في السابق.

وبات تتويج العملاق البافاري باللقب مسألة وقت ليس إلا، كونه يحتاج إلى 11 نقطة فقط في المباريات الـ8 المتبقية وقد يكون أقل من ذلك في حال تعثر لايبزيج.

وتعد مباراة بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم هي الأولى من أصل ثلاث صعبة تنتظر بايرن ميونيخ في المراحل المقبلة، حيث يستضيف غريمه بوروسيا دورتموند السبت المقبل، ثم يحل ضيفاً على باير ليفركوزن في 15 ابريل الحالي.

ويرغب الإيطالي كارلو إنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في تحقيق الفوز بعد التعادل (1-1) في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب أليانز أرينا، بقيادة الحكم ماركوس شميدت، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

ويأمل بايرن ميونيخ في حسم لقب الدوري بشكل كبير قبل مواجهتيه المرتقبتين ضد ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا التي يسعى إلى لقبها لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال) للمرة الثانية بعد الأولى عام 2013 مع مدربه يوب هاينكيس.

في المقابل يسعى بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة إلى استعادة التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل أمام جاره شالكه، وذلك عندما يستضيف هامبورج صاحب المركز الرابع عشر بملعب سيجنال ايدونا بارك.

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وتنتظر بوروسيا دورتموند مواجهات نارية في المراحل الأربع المقبلة، فبعد هامبورج، سيحل ضيفاً على بايرن ميونيخ ويستضيف إينتراخت فرانكفورت قبل أن يرحل لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، وبين هذه المباريات سيخوض مواجهتين في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد موناكو الفرنسي.

ويلعب أيضاً كولن صاحب المركز السادس مع إينتراخت فرانكفورت السابع بملعب راين إينرجي ستاديون، وسيستضيف فيردر بريمن الثاني عشر نظيره شالكه بملعب فيسير شتاديون.

وفيما يلي مباريات اليوم في البوندسليجا:-

- فيردر بريمن × شالكه الساعة 8.

- بوروسيا دورتموند × هامبورج الساعة 8.

- كولن × آينتراخت فرانكفورت الساعة 8.

- هوفنهايم × بايرن ميونيخ الساعة 8.