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أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا

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أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا أتلتيكو مدريد يصطدم بريال سوسيداد في الليجا

التحرير

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يلتقي مساء اليوم الثلاثاء فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره ريال سوسيداد،على ملعب «فيسنتي كالديرون»، ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الليجا.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء، فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة حصل عليهم الفريق من 29 مباراة، بينما يأتي سوسيداد فى المركز الخامس برصيد 49 نقطة

وفي نفس الجولة يلتقي فريق أتلتيك بلباو صاحب المركز السابع برصيد 47 نقطة مع إسبانيول صاحب المركز التاسع برصيد 43 نقطة، على ملعب «سان ماميس».

بينما يخرج فريق فياريال صاحب المركز السادس برصيد 48 نقطة لمواجهة فريق ريال بيتيس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، على ملعب «بينتو فيامارين».

ويأمل فياريال  فى تحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه بالحصول على مقعد فى الدوري الأوروبي.

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وفيما يلي مواعيد مباريات « الليجا»:-

-أتلتيكو بلباو × إسبانيول الساعة 7.30.

- ريال بيتيس × فياريال الساعة 9.30.

-أتلتيكو مدريد ×  ريال سوسييداد الساعة 9.30.

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التحرير

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