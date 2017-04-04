اليونايتد يسعى لمواصلة رقمه المُميز

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يحتضن ملعب أولد ترافورد، بمدينة مانشستر، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره إيفرتون، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز الخامس في جدول ترتيب "البريميرليج"، برصيد 53 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز في 14 وتعادل في 11 وخسر في ثلاث مباريات، وسجل 42 هدفًا بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا.

من جانبه يأتي إيفرتون بقيادة مديره الفني الهولندي رونالد كومان، في المركز السابع، برصيد 50 نقطة جمعها من 30 مباراة فاز في 14 وتعادل في 8 وخسر في 8 مباريات، وسجل 52 هدفًا بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا.

وكان التعادل (1-1) قد فرض نفسه في لقاء الذهاب، بعد أن تقدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لليونايتد، بينما تعادل لايتون بينس إيفرتون من ضربة جزاء، بملعب جوديسون بارك، بقيادة الحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة.

ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو، في تعزيز رقم الفريق بعد عدم تلقى اليونايتد أي هزيمة في آخر 19 مباراة، كما يأمل في تحقيق الفوز للمحافظة على آمال الفريق في خطف أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها في 196 مباراة من قبل، تمكن مانشستر يونايتد من الفوز في 85 مباراة، وفاز إيفرتون في 69 مباراة، بينما فرض التعادل نفسه في 42 مباراة، آخرها لقاء الذهاب.

من جانبه يستضيف حامل اللقب ليستر سيتي صاحب المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، نظيره سندرلاند متذيل الترتيب برصيد 20 نقطة، بملعب ووكرز ستديوم، ويسعى خلالها كريج شكسبير، مدرب الثعالب للثأر من هزيمة الذهاب (2-1) التي أقيمت بملعب "النور".

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ويخرج ستوك سيتي صاحب المركز التاسع برصيد 33 نقطة، لمواجهة بيرنلي الخامس عشر، بملعب تيرف مور، ويأمل خلالها رجال مارك هيوز، في تكرار فوز الذهاب (2-0).

كما سيستضيف واتفورد صاحب المركز الـ12 برصيد 34 نقطة، نظيره وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الثامن برصيد 44 نقطة بقيادة مدربه توني بوليس، بملعب فيكارج رود.

وفيما يلي مواعيد مباريات «البريميرليج»:

- بيرنلي × ستوك سيتي الساعة 8.45.

- واتفورد × وست بروميتش ألبيون الساعة 8.45.

- ليستر سيتي × سندرلاند الساعة 8.45.

- مانشستر يونايتد × إيفرتون الساعة 9.