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بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

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بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

مصراوي Masrawy

حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

مصراوي -

من منا لم يتعرض خلال الاستحمام أو غسل الشعر لهذه المشكلة المتمثلة في انقطاع المياه فجأة، وهو الأمر الذي قد يمتد لساعات طويلة.

هذه المشكلة وجد شاب صيني حلاً لها أخيراً لاستخدام بديل عن "الدش" عند انقطاع لمياه عن طريق ربط زجاجة مياه على الظهر باستخدام حبل وعند الانتهاء من وضع الصابون على الشعر يمكنك الانحناء قليلا للأمام وستجد الماء ينساب من الزجاجة بالقدر التي تحتاجه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تجربة هذا الشاب والتي لاقت تفاعلاً كبيراً، جعل الفيديو الأصلي يحقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة بعد عرضه بساعات.

يمكنكم مشاهدة تجربة الشاب الصيني من هنا

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مصراوي Masrawy

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