رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور

كتب- علاء عمران:

قال اللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، إن المواطن السبب الرئيسي في الزحام المتكرر على الطرق لعدم التزامه بقواعد وآداب المرور، وإن القوات المسلحة تستطيع مدّ يد العون لكافة الجهات للعمل على حل الأزمات المرورية.

وأضاف أنور، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر المرور، أن رجل المرور لن يستطيع حل الزحام المروري بمفرده ولا بد من تكاتف الجهات لحل المشكلة بالكامل.

وأوضح المهندس محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز نقل الركاب بالقاهرة أنه لا بد من وضع خطة متكاملة لحل الأزمة المرورية المتكررة بالطرق وتحديد أهداف بعيدة المدى.

وأشار متولي إلى أن هناك 4 آلاف كيلو متر داخل نطاق العاصمة، ولا بد من وضع خطة لسير المركبات عليها من خلال الجهات المختصة بالكامل وعدم وضع جهة واحدة في مقابلة الأزمة.

وأكد اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه يتم شن حملات مرورية على كافة الطرق بشكل يومي من أجل فرض آداب المرور وخلق سيولة مرورية بكافة المحاور.

وأوضح حجاج أن هناك انتشارا مروريًا مكثفا بشكل دوري على الطرق ورصد المخالفات المرورية بشكل يومي مع انتشار الأوناش المرورية ورفع السيارات المخالفة والمتروكة.