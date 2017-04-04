إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الهرم مشاجرة بين طرفين بسبب إلقاء كمية من المخلفات بقطعة أرض أحدهما، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، واحتراق كابية سيارة نقل.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة، ووجود مصابين بشارع عمرو بن العاص بالهرم.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، ان مشادة كلامية وقعت بين طرفين؛ بسبب إلقاء أحدهما مخلفات بقطعة أرض ملك الآخر، تطورت إلى مشاجرة بينهما، أسفر عن إصابة طبيب، ومهندس بجرح قطعي بفروة الرأس (طرف أول)، وسائق بحروق باليدين والقدمين (طرف ثان) إثر قيام المهندس بإشعال النيران في سيارته.

وتمكن العميد بهاء سالم، مفتش مباحث الهرم، من ضبط 6 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.