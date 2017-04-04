بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، القبض على سيدتين كونتا عصابة للإتجار في الهيروين بإمبابة.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بإتجار "هدى. ف"، 39 عاما، وشهرتها "بطة"، و"ولاء. ا"، 38 عامًا، في المواد المخدرة، متخذتين من منطقة إمبابة مسرحا لنشاطهما.

وتمكنت مأمورية بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزتهما 350 جرام هيروين، 313 تذكرة هيروين تزن 150 جراما، وهاتفي محمول، ومبلغ 24 ألفا و575 جنيها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.