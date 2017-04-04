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معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز

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معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز

التحرير

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء صرف سلع نقاط الخبز بعد قرار ربط السلع الأساسية على بطاقات ، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. 

وأوضح المركز، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش.

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وأشارت التموين إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر وفي ‏أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو ‏خفض قيمتها لأنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التي اكتسبوها حيث أن تلك ‏المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا.

وأضافت الوزارة أن قرار ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية يأتي لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية التي لا غنى عنها للأسرة المصرية والحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجود على البطاقة للمواطن.

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التحرير

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