تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

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تولى المهندس هاني محمود، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس إدارة شركة فودفون مصر، خلفًا لإيان جراي - الذي تولى هذا المنصب لمدة 17 عامًا متصلة.

عمل المهندس هاني محمود بشركة فودافون لمدة 11 عامًا، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية رفيعة في أكثر من دولة قبل أن يتم تكليفه بتولي منصب وزير الاتصالات عام 2012، ووزير التنمية الإدارية عام 2013.

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قالت فودافون، إن إيان جراي، رئيس مجلس الإدارة السابق، ساهم في نجاحات عديدة لشركة فودافون مصر، ما أدى إلى ريادتها سوق المحمول في مصر، مشيرة إلى أن هاني محمود سيكمل على تلك النجاحات، خاصة أنه يمتلك خبرات تزيد عن 30 عامًا في مجالات عديدة عالميًا ومحليًا أهمها الاتصالات والصناعة والمالية والتسويق والموارد البشرية وقيادة المؤسسات.