أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

Google+ Print
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تولى المهندس هاني محمود، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس إدارة شركة فودفون ، خلفًا لإيان جراي - الذي تولى هذا المنصب لمدة 17 عامًا متصلة.

عمل المهندس هاني محمود بشركة فودافون لمدة 11 عامًا، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية رفيعة في أكثر من دولة قبل أن يتم تكليفه بتولي منصب وزير الاتصالات عام 2012، ووزير التنمية الإدارية عام 2013.

شاهد أيضا

قالت فودافون، إن إيان جراي، رئيس مجلس الإدارة السابق، ساهم في نجاحات عديدة لشركة فودافون مصر، ما أدى إلى ريادتها سوق المحمول في مصر، مشيرة إلى أن هاني محمود سيكمل على تلك النجاحات، خاصة أنه يمتلك خبرات تزيد عن 30 عامًا في مجالات عديدة عالميًا ومحليًا أهمها الاتصالات والصناعة والمالية والتسويق والموارد البشرية وقيادة المؤسسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص