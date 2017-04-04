3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز»

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قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم طرح إنشاء 1320 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي المتميز بمساحة تقريبية 94 مترا للوحدة كاملة التشطيب، شاملا الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام، بمنطقتي جنوب المحلية الثالثة، ومركز الخدمات، بالتجمع الثالث، بالمدينة، وذلك في 7 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وفي مدينة العبور، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه تم طرح أعمال المرافق (طرق، مياه، صرف صحي، ري) وتنفيذ سور و3 بوابات، بالمرحلة الثانية لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، وذلك فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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فيما قال المهندس مصطفي سعيد علي، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة إنه تم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لأعمال المأخذ، وخط المياه العكرة، والمرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب، بطاقة 25 ألف م3/يوم، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.