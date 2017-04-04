تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي

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قام مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، برئاسة الدكتور أحمد فوزي، بتكريم الدكتورة هند حنفي أول سيدة ترأس جامعة الإسكندرية، والسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق وعضوي المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن تكريمه عددًا من سيدات المجتمع، بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة المصرية، بحضور عدد من قيادات المجتمع، وممثل المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور رفيق خليل نقيب الأطباء، والدكتور عمر الإبراشي، مدير المؤسسة العلاجية في الإسكندرية.

وأعربت السفيرة منى عمر عن سعادتها بالتكريم، مشيرة إلى أن النماذج النسائية التي تم تكريمها اليوم تؤكد على أن مستقبل مصر مشرق للغاية وهي نماذج لابد من العمل على إبرازها في وسائل الإعلام لتأكيد على دور المرأة ومكانتها في المجتمع المصري وليعلم العالم الخارجي على مكانة المرأة المصرية.

وأكدت أن الاهتمام الذي تحظى به المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يرفع من مكانتها عالميًا ويعلي من قدرها ويمنحها الأمل في المستقبل، مشيرة ان لقب "عظيمات مصر" الذي أطلقه الرئيس على المرأة يُحمِّل المرأة مسئولية كبيرة.

فيما قالت هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية، إن تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان مميزًا لها، لأنه قدر حفاظها على جامعة الإسكندرية فى أحداث ثورة يناير.

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وطالبت حنفي، بدعم المرأة وتكريمها، وخاصة أم الشهيد وزوجته التى عانت الكثير، مشيرة إلى جهد المجلس القومى للمرأة للعمل على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكدت حنفى ضرورة توعية المرأة لخوض انتخابات المحليات، لانها مرحلة مهمة فى طريق مصر لدفع عجلة التنمية التى تسير عليها.

فيما استنكرت سميرة عمر، قلة عدد الوزراء السيدات في الحكومة المصرية، مع وجود عدد كبير من السيدات الكفء الذين يستحقون مكانة ومنصب وزير ومحافظ.

جدير بالذكر أنه كان من ضمن المكرمات المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور نيهال الشقنقيري، طبيبة العيون التي تجري جراحات مجانية للأطفال، والمطربة المعتزلة، ياسمين الخيام ابنة الشيخ محمود الحصري، وندى ثابت المرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام مع ألف سيدة أخرى.