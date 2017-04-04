الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا»

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اليوم الأول، الأحد 2 إبريل، لسحب كراسات شروط القرعة لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، ومدينة "غرب قنا"، شهد إقبالاً هائلاً من أهالي الصعيد، حيث تم سحب 300 كراسة شروط بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، و167 كراسة شروط بمدينة "غرب قنا"، موضحاً أنه تم طرح 250 قطعة أرض بكل مدينة بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

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وأشار مدبولي إلى أنه يشترط في المتقدم أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يـقل سنه عن 21 عاماً وقت الإعلان، أما نظام السداد، ففي حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالنسبة لأراضى مدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، وباسم جهاز مدينة قنا الجديدة، بالنسبة لأراضي مدينة غرب قنا.