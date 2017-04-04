وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا

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غادر صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القاهرة متوجهاً إلى دولة سلوفينيا، لإلقاء الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر السنوي حول دور مؤسسات التعليم العالي لدعم قضايا الشباب والتوظيف وريادة الأعمال، ممثلاً لدول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، بالمشاركة مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السلوفانية.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 6 إبريل الحالي بدولة سلوفينيا، والذي يشارك فيه عدد من الخبراء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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ومن المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر الشباب والتوظيف والتحديات المشتركة في الدول الأورومتوسطة، والطلاب وريادة الأعمال فى البحر المتوسط.