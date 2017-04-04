نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

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أوضحت نائبة حزب المحافظين "إيفيلين متى"، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مدى أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين ستشهد تطورًا ملحوظًا ودعمًا أكثر فيما يخص الجانب الاقتصادي والحرب على الإرهاب.

وأضافت "إيفيلين" أن القمة الثنائية التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أكدت أن مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب، وهو ما أكده "ترامب" بأن مصر قوة إقليمية عظيمة وتعد أقوى حليف لأمريكا في المنطقة لمحاربة الإرهاب.

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وأكدت "إيفيلين" أن العلاقات المصرية الأمريكية، ستشهد مرحلة جيدة على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، ووجود تفهمات حول مجريات ما يحدث بالمنطقة.