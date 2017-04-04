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الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين

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الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين

التحرير

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يلتقي هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الإنتاج الحربي وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات الخاصة بالمشروعات التنموية بالمحافظات.

كما يحضر وزير التنمية المحلية بعد ظهر اليوم اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور كلا من محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة وذلك لاستعراض عدد من المشاكل التي تواجه القاهرة والجيزة لبحث سبل حلها وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظتين.

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ويحضر الوزير أيضا اجتماع لجنة استرداد الأراضي مع أعضاء اللجنة وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء.

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التحرير

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