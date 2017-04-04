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ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله»

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ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله»

التحرير

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رصدت "التحرير" الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية ببعض أسواق الجملة والتجزئة في محافظة الجيزة.

وسجلت الطماطم بسوق الجملة نحو 6 لـ 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس نحو 4.5 جنيه للكيلو، والكوسة نحو 3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي والرومي نحو 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض نحو 7 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 3 جنيهات للكيلو، والبازلاء نحو 4.25 جنيه للكيلو، والفلفل البلدي والرومي نحو 7 جنيهات للكيلو، والبامية نحو 25 جنيهًا للكيلو.

فيما شهدت الأسعار بأسواق التجزئة، ارتفاعًا كبيرًا، ليسجل سعر الطماطم نحو 11 لـ 14 جنيهًا للكيلو، والكوسة نحو 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس نحو 7 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي نحو 9 جنيهات للكيلو، والرومي منه نحو 10 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 6 جنيهات للكيلو، والبامية نحو 30 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الفاكهة، فاستقرت عند نفس أسعار الأمس، ليسجل البرتقال البلدي نحو 6 جنيهات للكيلو، واليوسفي نحو 7 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي نحو 20 جنيهًا للكيلو، والتفاح السوري نحو 17 جنيهًا للكيلو، والكيوي نحو 19 جنيهًا للكيلو.

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وخلال جولة "التحرير"، صرخت هدى رجب، امرأة أربعينية، قائلة: "لنا الله" بعدما تملكتها حالة من اليأس بسبب ارتفاع الأسعار، مستنكرة غياب الرقابة على الأسعار لضبط الأسواق من جانب .

وقالت هدى لـ"التحرير": "كيلو الطماطم بـ 14 جنيهًا، والفراخ عدت الـ 35 جنيهًا، والسمك واللحوم مبقتش بقدر على سعرهم، مبقتش انزل السوق ولا قادرة أوفر الأكل لأولادي، ومرتب زوجى 1200 جنيه، مش بيكفينا أسبوع واحد".

فيما قال فوزي عبد السلام، أحد تجار سوق التجزئة، إن أسعار الطماطم وغيرها من السلع يعتمد على العرض والطلب، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار خارج إرادة تجار التجزئة، وانفعل بسبب حول ما يثار عن جشع التجار، قائلا: "جشع ايه إحنا بيوتنا بتتخرب وبنخسر كثير ومحدش حاسس بينا".

وأضاف أن الأزمة تكمن في "حيتان أسواق التجزئة" على حد تعبيره، فهم من يرفعون الأسعار دون النظر إلى نتيجة ذلك، مؤكدًا على ضرورة تدخل الدولة بكل أجهزتها للتعامل مع الأزمة قبل حلول شهر رمضان وتفاقم الأوضاع.

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التحرير

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