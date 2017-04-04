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الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

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الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

التحرير

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علمت "التحرير"، أن اتحاد الكرة يدرس إلغاء تشكيل منتخب مواليد 2002، في حالة حسم اسم المدير الفني في اجتماع المجلس اليوم.

 يرجع ذلك إلى أكثر من سبب منهم ضيق الوقت قبل أول مباراة رسمية للفريق العام المقبل خاصة وأن المدرب الجديد سيحتاج وقتًا طويلًا لأن اللاعبين في هذه المرحلة في حاجة للتدريب على أساسيات كرة القدم.

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كما أنه هناك سببًا آخر وهو فشل مصر الذريع في هذه المرحلة السنية لدرجة أن آخر بطولة إفريقيا حصل عليها الفراعنة في هذه المرحلة ترجع لعام 1997 تحت قيادة جمال محمد علي أي منذ 20 عامًا كاملًا.

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التحرير

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